Команда Александра Рябоконя добыла вторую победу в сезоне.

В третьем туре украинской Премьер-Лиги черниговская Десна минимально обыграла СК Днепр-1 (1:0).

Единственный гол в матче забил Александр Филипов на 67-й минуте встречи. Таким образом команда Александра Рябоконя добыла вторую победу в нынешнем сезоне.

Днепр-1 — Десна 0:1

Гол: Филиппов, 67.

Днепр-1: Клищук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Вакулко (Кулиш, 71), Когут — Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Коркишко (Кобахидзе, 60) — Супряга.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой — А. Фаворов, Огиря — Кузик (Картушов, 61), Филиппов, Калитвинцев (Конопля, 86) — Дегтярев (Ермаков, 77).

Предупреждения: Сафронов, Коркишко, Вакулко, Кобахидзе — Калитвинцев, Дегтярев.