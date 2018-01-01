Заря на выезде уверенно обыграла Колос

Колос впервые потерял очки в УПЛ.

В 3-м туре украинской Премьер-Лиги луганская Заря на выезде без проблем разобралась с новичком соревнований Колосом из Ковалевки (1:3).

Стоит отметить, что в дебютным голом за луганчан отметился Назарий Русин который был отдан в команду Виктора Скрипника в аренду из киевского Динамо.

Также Заря стала первой командой которая отобрала очки у Колоса.

Колос - Заря 1:3

Колос: Яшков — Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов — Задоя — Морозко, Милько, Костышин (Демченко, 45) — Лысенко (Кожушко, 75), Нехтий (Антюх, 60).

Запасные: Волынец, Сахневич, Рябов, Максименко.



Заря: Шевченко — Каменюка (Тымчик, 60), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72)— Кочергин, Иванисеня — Кабаев (Арвеладзе, 83), Леднев, Хомченовский — Русин.

Запасные: Василь, Будковский, Чайковский, Юрченко.