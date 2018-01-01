Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан сборной Латвии Дубра тренируется вместе с Александрией

Комментариев: 0
Капитан сборной Латвии в шаге от перехода в Александрию.
Капитан сборной Латвии Дубра тренируется вместе с Александрией

Защитник и капитан сборной Латвии Каспарс Дубра уже 10 дней тренируется вместе с Александрией. Об этом в интервью Футбол News рассказал главный тренер александрийской команды Владимир Шаран.

"Ждем рабочую визу. Надеюсь, что Дубра сможет помочь нам в Запорожье в следующем матче. Он уже 10 дней тренируется с нами. Ждем момента, когда сможем его заявить", – цитирует наставника Футбол News.

Предыдущим клубом Каспарса был Иртыш, за который он провел 12 матчей чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

Также Дубра выступал за Сконто, Олимп, Вентспилс и РФШ (все – Латвия), а после играл в БАТЭ и Полонии из Бытума.

Поделись:
Теги: Александрия, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь