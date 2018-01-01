Капитан сборной Латвии Дубра тренируется вместе с Александрией

Капитан сборной Латвии в шаге от перехода в Александрию.

Защитник и капитан сборной Латвии Каспарс Дубра уже 10 дней тренируется вместе с Александрией. Об этом в интервью Футбол News рассказал главный тренер александрийской команды Владимир Шаран.

"Ждем рабочую визу. Надеюсь, что Дубра сможет помочь нам в Запорожье в следующем матче. Он уже 10 дней тренируется с нами. Ждем момента, когда сможем его заявить", – цитирует наставника Футбол News.

Предыдущим клубом Каспарса был Иртыш, за который он провел 12 матчей чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

Также Дубра выступал за Сконто, Олимп, Вентспилс и РФШ (все – Латвия), а после играл в БАТЭ и Полонии из Бытума.