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Каштру: Нас заставляет переживать, что Динамо забило с первого момента

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Главный тренер Шахтера доволен победой своей команды над принципиальным соперником.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (2:1).

Португальский специалист нашел минусы в игре “горняков“, которые касаются реализации моментов.

“Мы довольны результатом. Команда с первых минут игры показала себя хорошо во всех компонентах. Последние 5-10 минут Динамо прижимало нас. У нас был явный голевой момент, который мы не реализовали. Самое главное - мы добились цели, и теперь будем готовиться к следующему поединку.

Нас заставляет переживать, что Динамо забило со своего первого момента. У нас было столько моментов, которые мы не могли всегда реализовать. Мы отлично действовали на флангах, нам удалось контролировать фланг, где играет очень опасных игрок - Миколенко.

Вариативность игры нам сегодня удалась. Очень хорошая игра с нашей стороны, как и в матче за Суперкубок, но тогда нам не удалось выиграть“, - сказал Каштру на пресс-конференции после матча.

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