Шахтер добыл гостевую победу над Динамо

Дебютный гол Родригеса не позволил киевлянам выиграть в центральном матче тура.

Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче третьего тура чемпионата Украины в Киеве на НСК Олимпийский.

Несмотря на то, что матч для Динамо "поместился" между двух поединков с Брюгге в Лиге чемпионов, Хацкевич выпустил состав приближенный к основе.

Несмотря на это, с первых минут мячом завладели игроки Шахтера, которые играли первым номером. Хотя Динамо долгое время дисциплинированно защищалось и лишь на 21-й минуте "горняки" создали первый по-настоящему опасный момент в матче, сразу забив. Тайсон отдал пас на правый фланг, где мяч подхватил Соломон, тот с лицевой линии прострелил во вратарскую на Мораеса, который ударом пятой отправил мяч в ворота.

Шахтер на 34-й минуте мог удвоить преимущество, когда Марлос отлично пробивал по воротам Бойко, но мяч попал в штангу.

Шахтер продолжал контролировать игру, но в концовке тайма хозяева неожиданно счет сравняли. Гармаш мощно пробил по воротам, Пятов отбил удар, но на добивании первым был Родригес, который головой забил свой дебютный гол в составе киевлян.

В начале второго тайма команды обменялись моментам. Сперва Тайсон опасно пробивал по воротам, но Бойко справился с ударом. Куда опаснее момент был у Вербича, который замыкал передачу Кендзеры, но не попал по воротам.

Уже в следующей атаке Шахтер вновь вышел вперед. Марлос обыграл Де Пену возле штрафной площади Динамо и рикошетом от ноги Миколенко пробил в ближний угол. Мяч влетел в нижний угол ворот – Бойко лишь наблюдал за полетом мяча.

После пропущенного гола динамовцы некоторое время отходили и лишь в концовке матча создали что-то подобное на давление, но трудностей Пятову это не доставило. Скорее Шахтер мог забивать, когда Бурда потерял мяч и трое игроков дончан вышли на одного защитника Динамо, но Дентиньо в пустые ворота не смог замкнуть передачу Бланко-Лещука.

Динамо проигрывает принципиальному сопернику и отправляется готовиться к Брюгге, тогда как Шахтер набирает максимум очков после трех туров чемпионата и выходит в единоличные лидеры до матча Колоса с Зарей в воскресенье, 11 августа.

Динамо - Шахтер 1:2

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Андриевский. 65), Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Гармаш, Цыганков (Вербич, 60), Родригес

Шахтер: Пятов, Болбат (Хочолоава, 78), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 81)

Предупреждения: Шепелев, 42, Андриевский, 72 - Мораес, 71, Алан Патрик, 79