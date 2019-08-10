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Шахтер добыл гостевую победу над Динамо

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Дебютный гол Родригеса не позволил киевлянам выиграть в центральном матче тура.
Шахтер добыл гостевую победу над Динамо

Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче третьего тура чемпионата Украины в Киеве на НСК Олимпийский.

Несмотря на то, что матч для Динамо "поместился" между двух поединков с Брюгге в Лиге чемпионов, Хацкевич выпустил состав приближенный к основе.

Несмотря на это, с первых минут мячом завладели игроки Шахтера, которые играли первым номером. Хотя Динамо долгое время дисциплинированно защищалось и лишь на 21-й минуте "горняки" создали первый по-настоящему опасный момент в матче, сразу забив. Тайсон отдал пас на правый фланг, где мяч подхватил Соломон, тот с лицевой линии прострелил во вратарскую на Мораеса, который ударом пятой отправил мяч в ворота.

Шахтер на 34-й минуте мог удвоить преимущество, когда Марлос отлично пробивал по воротам Бойко, но мяч попал в штангу.

Шахтер продолжал контролировать игру, но в концовке тайма хозяева неожиданно счет сравняли. Гармаш мощно пробил по воротам, Пятов отбил удар, но на добивании первым был Родригес, который головой забил свой дебютный гол в составе киевлян.

В начале второго тайма команды обменялись моментам. Сперва Тайсон опасно пробивал по воротам, но Бойко справился с ударом. Куда опаснее момент был у Вербича, который замыкал передачу Кендзеры, но не попал по воротам.

Уже в следующей атаке Шахтер вновь вышел вперед. Марлос обыграл Де Пену возле штрафной площади Динамо и рикошетом от ноги Миколенко пробил в ближний угол. Мяч влетел в нижний угол ворот – Бойко лишь наблюдал за полетом мяча.

После пропущенного гола динамовцы некоторое время отходили и лишь в концовке матча создали что-то подобное на давление, но трудностей Пятову это не доставило. Скорее Шахтер мог забивать, когда Бурда потерял мяч и трое игроков дончан вышли на одного защитника Динамо, но Дентиньо в пустые ворота не смог замкнуть передачу Бланко-Лещука.

Динамо проигрывает принципиальному сопернику и отправляется готовиться к Брюгге, тогда как Шахтер набирает максимум очков после трех туров чемпионата и выходит в единоличные лидеры до матча Колоса с Зарей в воскресенье, 11 августа.

Динамо - Шахтер 1:2

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Андриевский. 65), Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Гармаш, Цыганков (Вербич, 60), Родригес

Шахтер: Пятов, Болбат (Хочолоава, 78), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Мораес (Бланко-Лещук, 81)

Предупреждения: Шепелев, 42, Андриевский, 72 - Мораес, 71, Алан Патрик, 79

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Теги: Шахтер, Динамо Киев, чемпионат Украины
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.08.2019, 20:00
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гость
с такой игрой не знаю на что рассчитывает Динамо через 2 дня с Брюгге
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:55
Оценка:  0
гость
слабая игра , тактика от обороны выжидание ошибок соперника , Шахтер что хотел то и делал на поле , Динамо выглядело очень плохо
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:40
Оценка:  0
гость
А Гармаш говорил выиграют,как и в суперкубке. Ну чё,гармыдар,бля,всосал,гандoн мусорской. Аххааа. Пидoры куйлянские как всегда за щеку взяли. Мусора сосать. Ура бляяяяяяя
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:34
Оценка:  0
гость
не понимаю этого физрука Хацкевича б.ля , Кадар в каждой каждой игре делает ляпы , в запасе есть 20 летний чемпион мира мощный Попов , так ставь же его , даже если он тоже будет делать ошибки но через год два он будет супер игрок
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:30
Оценка:  0
гость
Шахтер чемпион !!! а счет не по игре , горняки должны были побеждать как минимум 5 : 1 этих доходях
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