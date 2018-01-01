Динамо - Шахтер: видео онлайн трансляция матча УПЛ
Следите за событиями матча третьего тура чемпионата Украины в прямой видео трансляции.
В субботу, 10-го августа, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 3-го тура чемпионата Украины по футболу.
Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени.
Смотрите прямую видео онлайн трансляцию поединка Динамо - Шахтер:
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