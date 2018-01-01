Гусев: Матчи между Динамо и Шахтером всегда имели особый статус

Бывший игрок Динамо надеется на победу киевского клуба в матче против донецкого Шахтера.

Легендарный игрок киевского Динамо Олег Гусев, ныне работающий помощником старшего тренера Динамо (U-21), прокомментировал предстоящий матч "бело-синих" против донецкого Шахтера.

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"Матчи между Динамо и Шахтером всегда имели особый статус. И 10 лет назад и сейчас это украинский футбол высшего уровня. Понравился последний поединок между Динамо и Шахтером в рамках Суперкубка Украины. Главное, что мы выиграли.

Надеюсь, что и в субботу одержим положительный результат. Все стремимся к чемпионству в новом сезоне и работаем над этим. Верю в победу Динамо над Шахтером, и в то, что команда пройдет на следующий этап Лиги чемпионов", - цитирует Гусева пресс-служба Динамо.

Напомним, сегодня, 10-го августа, Динамо и Шахтер проведут матч 3-го тура УПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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