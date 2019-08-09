Мораес похвастался новыми бутсами

Теперь форвард Шахтера будет выступать в ярко-желтых бутсах от компании Adidas.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил эксклюзивные бутсы от компании Adidas.

На своей страничке в Instagram футболист показал ярко-желтую пару обуви, в которой будет выступать в текущем сезоне УПЛ. Бутсы украшены уникальными изображениями футболиста, которые сделала фирма Angelov Custom.

Отметим, что ранее свои новые эксклюзивные бутсы показал игрок Динамо Александр Караваев.

Напомним, сегодня, 10-го августа, Динамо и Шахтер проведут матч 3-го тура УПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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