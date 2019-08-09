Мораес похвастался новыми бутсами
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил эксклюзивные бутсы от компании Adidas.
На своей страничке в Instagram футболист показал ярко-желтую пару обуви, в которой будет выступать в текущем сезоне УПЛ. Бутсы украшены уникальными изображениями футболиста, которые сделала фирма Angelov Custom.
Вам подобаються мої нові #COPA від @adidasukraine з кастомізацією від @angelov_custom ? Зроби свої бутсы #adidas Hardwired pack неповторними! Переходь за посиланням в моєму профілі та реєструйся😉 ———————————————————- Do you like my new #COPA from @adidasukraine and customization @angelov_custom? Make you #adidas boots unique! Find the link for customization in my profile and register😉 #DareToCreate
Отметим, что ранее свои новые эксклюзивные бутсы показал игрок Динамо Александр Караваев.
Напомним, сегодня, 10-го августа, Динамо и Шахтер проведут матч 3-го тура УПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на украинское классико.
Полная версия правил