Динамо - Шахтер: стало известно, сколько продали билетов на матч

На НСК Олимпийском ожидается существенная поддержка киевского клуба.

Сегодня, 10-го августа, киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 3-го тура чемпионата Украины.

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Как сообщает пресс-служба киевского клуба, НСК Олимпийский будет заполнен чуть более, чем наполовину. На данный момент было продано 40 тысяч билетов.

Отмечается, что все желающие еще могут приобрести билет в интернете или в кассах стадиона на Троицкой площади.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на этот поединок.