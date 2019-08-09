Луческу прилетел в Украину

Румынский специалист посетит матч Динамо - Шахтер.

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу прилетел в Киев.

Экс-футболист “горняков“ Вячеслав Шевчук на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с румынским специалистом и его женой.

“Всегда рад видеть Мистера Луческу и его супругу Нелли. Не знаю, надолго ли они задержатся в Украине!?“, - отметил Вячеслав.

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу приедет в Украину для переговоров с руководством Динамо. Но позже сам тренер опроверг эту информацию и заявил, что собирается просто посмотреть футбол.

Матч Динамо - Шахтер состоится завтра, 9-го августа, в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.