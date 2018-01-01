Шахтер U-21 обыграл Динамо

Матч молодежного первенства завершился победой "горняков".

Шахтер U-21 одержал обыграл своих ровесников из Динамо в рамках матча молодежного первенства Украины.

Счет в поединке первыми открыли киевляне - в начале второго тайма отметился Даниил Сухоручко. “Горнякам“ удалось вырвать победу благодаря автоголу Данила Скорко и голу Валерия Бондаря.

Динамо U-21 – Шахтер U-21 1:2

Голы: Сухоручко, 53 – Скорко 73, (автогол), Бондаренко, 86

Динамо U-21: Бущан, Попов, Сидклей, Янаков (Мащенко, 77), Шапаренко, Цитаишвили, Сирота, Сухоручко (Исаенко, 68), Билошевский (К), Андриевский (Надольский, 46), Скорко (Дмитрук, 76).

Шахтер U-21: Трубин, Меличенко, Семенихин, Бондарь, Сиприано, Крыськив (К), Приходько, Очеретько (Мудрик, 46), Борячук (Судаков, 90+3), Бондаренко (Муравский, 90+1), Фернандо (Холод, 84).