Cборная Украины проведет спарринг с трехкратным чемпионом Африки

Товарищеский матч запланирован на 10-е сентября.

Сборная Украины по футболу в сентября сыграет товарищеский матч против национальной команды Нигерии. Об этом на своей страничке в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко.

"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019!

Предлагаю членам Исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион Днепр-Арена. Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым!

Этот матч станет прекрасным подарком Днепру - главному форпосту Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние десять лет!

Также предлагаю Исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина - Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую Славутич-Арену. В случае одобрения инициативы Исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье.

Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и "сине-желтые" получат в этих матчах мощную поддержку непокоренного казацкого края!", - написал Павелко.

Ранее сообщалось, что УЕФА финансово наказал Украину за нарушения на матче против сборной Сербии.