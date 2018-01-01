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Динамо U-21 - Шахтер U-21: видео онлайн трансляция матча молодежных команд

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Вашему вниманию прямая видео трансляция противостояния между молодежными составами Динамо и Шахтера.

Динамо U-21 - Шахтер U-21: видео онлайн трансляция
Динамо U-21 - Шахтер U-21: видео онлайн трансляция
ФК Динамо

В Конча-Заспе на базе киевского Динамо состоится поединок молодежной команды киевлян с донецким Шахтером в рамках третьего тура УПЛ U-21.

Обе команды в стартовых матчах чемпионата добыли по две победы и находятся на вершине турнирной таблицы, имея в активе по шесть пунктов.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо U-21 - Шахтер U-21, который состоится сегодня, 9-го августа, в 14:00 по киевскому времени:

Напомним, уже 10-го августа Динамо и Шахтер проведут матч третьего круга чемпионата Украины. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на матч Динамо - Шахтер.

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Теги: Динамо, Шахтер, U-21, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Украина, футбол, видео
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