Динамо - Шахтер: онлайн трансляция матча УПЛ

Следите за событиями третьего тура чемпионата Украины, в котором встретятся Динамо и Шахтер.

Киевское Динамо в субботу, 10-го августа, примет донецкий Шахтер в рамках третьего тура чемпионата Украины. Встреча состоится на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция матча Динамо - Шахтер будет доступна в этой новости 10-го августа, начиная с 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество у Шахтера. Так, в компании Parimatch ставки на победу “горняков“ принимают с коэффициентом 2.50, в то время как триумф хозяев поля оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.35.

Динамо и Шахтер уверенно стартовали в чемпионате Украины, набрав по шесть очков за два тура. А вот в последней очной встрече, которая состоялась 28-го июля в рамках Суперкубка Украины, победу одержали киевляне.

Последние матчи Динамо:

06.08.19 Брюгге - Динамо - 1:0 (ЛЧ, квалификация)

03.08.19 Львов - Динамо - 0:3 (Чемпионат Украины)

31.07.19 Карпаты - Динамо - 0:2 (Чемпионат Украины)

28.07.19 Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)

21.07.19 Динамо - Колос - 1:3 (Товарищеский матч)

Последние матчи Шахтера:

04.08.19 Шахтер - Карпаты - 3:0 (Чемпионат Украины)

31.07.19 Александрия - Шахтер - 1:3 (Чемпионат Украины)

28.07.19 Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)

20.07.19 Шахтер - Олимпик - 3:0 (Товарищеский матч)

19.07.19 Колос - Шахтер - 0:2 (Товарищеский матч)

Последние очные встречи Динамо и Шахтера:

28.07.19 Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)

22.05.19 Шахтер - Динамо - 1:1 (Чемпионат Украины)

24.04.19 Динамо - Шахтер - 0:0 (Чемпионат Украины)

07.04.19 Шахтер - Динамо - 1:1, 4:3 по пен. (Кубок Украины)

03.11.18 Шахтер - Динамо - 2:1 (Чемпионат Украины)