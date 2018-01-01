Динамо - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

В третьем туре УПЛ состоится украинское классико.

Киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках третьего тура чемпиона Украины.

Поединок состоится в субботу, 10-го августа, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Букмекеры уже определили фаворита этой встречи.

По мнению экспертов, минимальное преимущество у гостей. Так, в компании Parimatch ставки на победу “горняков“ принимают с коэффициентом 2.50, в то время как триумф хозяев поля оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.35.

Их коллеги из William Hill также отдают предпочтение Шахтеру, принимая ставки на их успех с коэффициентом 2.45. Победу киевлян оценили в 2.75, а ничью - в 3.20.

Матч Динамо - Шахтер состоится в субботу, 10-го августа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.