Гармаш: Я буду в Динамо до самого конца

Полузащитник киевского клуба отметил, что пока не задумывался о прощальном матче.

Хавбек Динамо Денис Гармаш рассказал о том, поступали ли ему предложение от европейских клубов, а также заверил, что пока не задумывается о завершении карьеры.

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"Предложения от европейских топ-клубов? Я отвечу так: предложений лично мне никто не делал, все шло через президента и через офис. Я уже 11 лет в Динамо и мне никуда не хочется идти. Я привык и буду в клубе до самого конца.

Еще не задумывался о прощальном матче, так как еще есть силы играть. Пройдет три-четыре года, а потом уже будем думать и загадывать, что будет. Посмотрим, что изменится", - сказал Гармаш в интервью Динамомании.

Напомним, фанаты Динамо спели песню про Дениса Гармаша после победы над Шахтером в матче за Суперкубок.