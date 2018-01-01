Коваленко пропустит матч против Динамо

Повреждение украинца оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сообщил, что полузащитник Виктор Коваленко не сможет помочь команде в матче 3-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Читай также: Ультрас Динамо проведет пляжную вечеринку во время матча против Шахтера

“Коваленко восстанавливается после тяжелой травмы. Думали, что все будет не так сложно, но, к сожалению, это занимает больше времени. Коваленко предстоит отсутствовать еще две-три недели.

Медицинский департамент очень компетентен, старается сделать максимум, но иногда решает лишь время“, - приводит слова Каштру пресс-служба Шахтера.

Матч Динамо - Шахтер состоится 10-го августа в 17:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский.

Ранее наставник “горняков“ рассказал о подготовке к украинскому классико.