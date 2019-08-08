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Караваев показал свои новые эксклюзивные бутсы

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Игрок Динамо показал свои бутсы от компании Adidas с уникальным рисунком.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев показал своим поклонникам новые бутсы от компании Adidas.

На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с эксклюзивной парой бутс Adidas Nemezis. Ярко-малиновая обувь украшена уникальными изображениями птиц, которые сделала фирма Angelov Custom.

Отметим, что еще четыре игрока Динамо - Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Миколенко и Георгий Цитаишвили, получили эксклюзивные бутсы.

Ранее сообщалось, что Александр Караваев попросил прощения у болельщиков за поражение Динамо от Брюгге в квалификации ЛЧ.

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Теги: Александр Караваев, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, бутсы, Adidas
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