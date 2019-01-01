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Ультрас Динамо проведет пляжную вечеринку во время матча против Шахтера

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Фанаты киевского клуба готовят необычный перфоманс на поединок против принципиального соперника.
Фанаты киевского Динамо
Фанаты киевского Динамо
Getty Images

В субботу, 10-го августа, киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером в рамках 3-го тура чемпионата Украины.

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Ультрас столичного клуба устроит на стадионе пляжную вечеринку, чтобы поддержать свою команду в поединке против принципиального соперника. Фанаты придут на матч в шлепанцах и с голым торсом и покажут модульное шоу.

Кроме того, представители White Boys Club призвали всех зрителей прийти на стадион с пляжной атрибутикой - надувными матрасами, водяными пистолетами и прочим “снаряжением“.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится 10 августа на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени. 

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о подготовке к поединку с Динамо.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, ультрас, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, фанаты
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