Ультрас Динамо проведет пляжную вечеринку во время матча против Шахтера
В субботу, 10-го августа, киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером в рамках 3-го тура чемпионата Украины.
Читай также: Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Динамо
Ультрас столичного клуба устроит на стадионе пляжную вечеринку, чтобы поддержать свою команду в поединке против принципиального соперника. Фанаты придут на матч в шлепанцах и с голым торсом и покажут модульное шоу.
Кроме того, представители White Boys Club призвали всех зрителей прийти на стадион с пляжной атрибутикой - надувными матрасами, водяными пистолетами и прочим “снаряжением“.
Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится 10 августа на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о подготовке к поединку с Динамо.
Полная версия правил