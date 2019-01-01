Каштру - о матче с Динамо: Наша цель - только победа

Наставник "горняков" отметил, что команда готовится к украинскому классико как ко всем остальным играм.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к матчу третьего тура чемпионата Украины против киевского Динамо.

"Подготовка к субботнему противостоянию не отличается от привычной. Мы знаем, на чем сконцентрировать внимание в атаке, обороне и в переходах. Готовимся к игре с Динамо, как и ко всем остальным. Знаем, что эмоциональная составляющая здесь будет присутствовать чуть больше, что абсолютно нормально для классико.

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Чемпионат - марафон матчей, а Суперкубок - один поединок. Так что различие может быть лишь в том, как соперники рассматривают предстоящую игру. В данном случае ни выиграно, ни проиграно ничего не будет.

Наша цель - только победа. Шахтеру это нужно для того, чтобы и дальше добиваться положительных результатов в чемпионате. Однако, если мы победим, это еще ничего не скажет о будущем, равно как и любой другой итог после финального свистка.

Все мы отдаем себе отчет в том, что привело нас к поражению в Суперкубке. И я не умаляю заслуги Динамо в его успехе. В футболе побеждает тот, кто забил больше голов, - я это принимаю. Хочу сказать, что детали, которые нужно учитывать, в игре будут решающими. Мы это знаем и станем тщательно их отрабатывать", - цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится 10-го августа в 17:00 по киевскому времени на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что Луиш Каштру повторил "достижения" Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки на посту главного тренера Шахтера.