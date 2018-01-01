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КДК УАФ наказал двух игроков Олимпика

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Абубакар и Пеньков получили дисквалификацию за красные карточки, полученные в матче с Колосом.
Герман Пеньков
Герман Пеньков
ФК Олимпик

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать защитника Олимпика Алию Абубакара и голкипера команды Германа Пенькова. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, в матче против Колоса футболисты получили прямые красные карточки. Пеньков на 66-й минуте поединка снес игрока Колоса, а Абубакар перед финальным свистком ударил соперника в лицо.

По решению КДК, голкипер получил дисквалификацию на один матч, а защитник - на три матча.

Отметим, что Олимпик проиграл Колосу в чемпионате Украины со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что Олимпик усилил состав нападающим из Ирана.

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Теги: Олимпик, Колос, чемпионат Украины по футболу, УАФ, УПЛ, футбол, КДК, дисквалификация
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