КДК УАФ наказал двух игроков Олимпика

Абубакар и Пеньков получили дисквалификацию за красные карточки, полученные в матче с Колосом.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать защитника Олимпика Алию Абубакара и голкипера команды Германа Пенькова. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Читай также: КДК УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста за договорные матчи

Напомним, в матче против Колоса футболисты получили прямые красные карточки. Пеньков на 66-й минуте поединка снес игрока Колоса, а Абубакар перед финальным свистком ударил соперника в лицо.

По решению КДК, голкипер получил дисквалификацию на один матч, а защитник - на три матча.

Отметим, что Олимпик проиграл Колосу в чемпионате Украины со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что Олимпик усилил состав нападающим из Ирана.