КДК УАФ наказал двух игроков Олимпика
Абубакар и Пеньков получили дисквалификацию за красные карточки, полученные в матче с Колосом.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать защитника Олимпика Алию Абубакара и голкипера команды Германа Пенькова. Об этом сообщает официальный сайт организации.
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Напомним, в матче против Колоса футболисты получили прямые красные карточки. Пеньков на 66-й минуте поединка снес игрока Колоса, а Абубакар перед финальным свистком ударил соперника в лицо.
По решению КДК, голкипер получил дисквалификацию на один матч, а защитник - на три матча.
Отметим, что Олимпик проиграл Колосу в чемпионате Украины со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что Олимпик усилил состав нападающим из Ирана.
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