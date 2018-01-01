Украинский футболист: Для меня непонятно и недопустимо играть в России

Алексей Дитятьев рассказал, почему он никогда не поедет выступать в Россию, которая ведет военные действия в Украине.

Украинский защитник польской Краковии Алексей Дитятьев заявил, что не поедет играть в Россию из-за того, что страна проявляет военную агрессию. Футболист также отметил, что не осуждает тех, кто решил отправиться туда.

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"Я не могу сказать, что прямо-таки против того, чтобы выступать в чемпионате России, но лично я не поеду. У меня есть много друзей, которые играли там или считают нормальным туда ехать выступать. У меня чуть другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался.

У меня такая позиция: я не понимаю, как можно ездить в страну, которая ведет военные действия на территории нашего государства. Для меня это непонятно и недопустимо.

Я бы не поехал, но не в моем праве винить того, кто это сделал. Кто-то может говорить "футбол вне политики", но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики", - сказал Дитятьев в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Ранее сообщалось, что украинец Евгений Хачериди опроверг информацию о переходе в московское ЦСКА.