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Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Динамо

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Румынский специалист действительно посетит столицу Украины.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Румынский тренер Мирча Луческу в интервью Foоtball.ua подтвердил, что посетит Киев в ближайшее время, но отрицает факт переговоров с руководством Динамо.

“Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, но для того, чтобы посмотреть матч, только для себя. Потому что я уже давно не видел команду.

Хочу посмотреть матч Шахтера с Динамо, увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от Динамо – это неправда“, - заявил Луческу.

Напомним, что поединок третьего тура УПЛ Динамо - Шахтер состоится 10 августа на НСК Олимпийский.

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Теги: футбол, Мирча Луческу, Динамо
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