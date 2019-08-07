Луческу прокомментировал информацию о переговорах с Динамо

Румынский специалист действительно посетит столицу Украины.

Румынский тренер Мирча Луческу в интервью Foоtball.ua подтвердил, что посетит Киев в ближайшее время, но отрицает факт переговоров с руководством Динамо.

“Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, но для того, чтобы посмотреть матч, только для себя. Потому что я уже давно не видел команду.

Хочу посмотреть матч Шахтера с Динамо, увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от Динамо – это неправда“, - заявил Луческу.

Напомним, что поединок третьего тура УПЛ Динамо - Шахтер состоится 10 августа на НСК Олимпийский.