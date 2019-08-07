Луческу получил предложение возглавить Динамо и летит на переговоры - Gazeta Sporturilor
Румынский специалист может вернуться в Украину.
Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу получил предложение возглавить киевское Динамо, сообщает авторитетное румынское издание Gazeta Sporturilor.
Источник утверждает, что 74-летний специалист будет присутствовать на матче Динамо - Шахтер, который состоится 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.
Отмечается, что в Киеве Луческу проведет встречу с руководством столичного клуба, где даст свой окончательный ответ на предложение возглавить клуб.
Напомним, что Мирча Луческу на протяжении 12 лет был главным тренером другого украинского клуба - Шахтера.
Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в феврале этого года.
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