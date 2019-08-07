Луческу получил предложение возглавить Динамо и летит на переговоры - Gazeta Sporturilor

Румынский специалист может вернуться в Украину.

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу получил предложение возглавить киевское Динамо, сообщает авторитетное румынское издание Gazeta Sporturilor.

Источник утверждает, что 74-летний специалист будет присутствовать на матче Динамо - Шахтер, который состоится 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.

Отмечается, что в Киеве Луческу проведет встречу с руководством столичного клуба, где даст свой окончательный ответ на предложение возглавить клуб.

Напомним, что Мирча Луческу на протяжении 12 лет был главным тренером другого украинского клуба - Шахтера.

Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в феврале этого года.