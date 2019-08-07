Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луческу получил предложение возглавить Динамо и летит на переговоры - Gazeta Sporturilor

Комментариев: 2
Румынский специалист может вернуться в Украину.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу получил предложение возглавить киевское Динамо, сообщает авторитетное румынское издание Gazeta Sporturilor. 

Источник утверждает, что 74-летний специалист будет присутствовать на матче Динамо - Шахтер, который состоится 10 августа в рамках третьего тура УПЛ.

Отмечается, что в Киеве Луческу проведет встречу с руководством столичного клуба, где даст свой окончательный ответ на предложение возглавить клуб.

Напомним, что Мирча Луческу на протяжении 12 лет был главным тренером другого украинского клуба - Шахтера.

Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в феврале этого года.

Поделись:
Теги: футбол, Мирча Луческу, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
SAId    07.08.2019, 20:54
Оценка:  -1
SAId
да ну нах!!! Взагалі не розумію Суркісів..дурня якась...
sklyar    07.08.2019, 19:50
Оценка:  +2
sklyar
ха-ха-ха
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь