Буяльский: Такое чувство, что мы до сих пор на сборах

Хавбек прокомментировал победу над Львовом, а также рассказал о подготовке к Брюгге.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский дал оценку игре своей команды в матче 2-го тура УПЛ против Динамо (0:3).

"В первые минуты нам было тяжело, потому что соперник хорошо оборонялся. Было сложно пройти защиту Львова. Поэтому пытались бить издалека и делать много длинных передач за спину защитникам. Почти все забросы вперед не прошли, кроме одной. Так мы и забили первый гол".

Также хавбек поделился ожиданиями от предстоящих матчей между Динамо и Брюгге, который пройдут в рамках квалификации Лиги чемпионов.

"Такое чувство, что мы до сих пор на сборах. Но уже сегодня мы полетим домой и переключимся. Нам нужно подготовиться к выездному матчу в Лиге чемпионов. Вчера смотрели матч Брюгге. Игра была интересной для нас, поскольку удалось увидеть действия соперника как в обороне, так и в атаке. Тренерский штаб покажет сильные и слабые стороны соперника", - приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

Напомним, первый матч Брюгге и Динамо состоится во вторник, 6 августа.

Ранее сообщалось, что Брюгге накануне матчей против Динамо продал лидера команды.