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Тренер Львова: Матч с Динамо можно было заканчивать на 55-й минуте

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Блавацкий дал оценку игре команды в поединке с киевским клубом.
Богдан Блавацкий
Богдан Блавацкий
ФК Львов

Главный тренер ФК Львов Богдан Блавацкий прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура УПЛ против Динамо (0:3).

"Ждали в этом поединке другого результата. Переломным моментом матча стала травма Мартана. Организация игры и дисциплина развалились после его замены. Я уверен, что Мартан проконтролировал бы Буяльского в эпизоде с первым голом. Тем более, что из-за его повреждения компенсировали несколько минут, и мы пропустили с пенальти.

Ну а после третьего гола уже никому не было интересно играть. Можно было заканчивать матч на 55-й минуте. К слову, Буяльский - это какой-то злой рок для нас, он нам забивает в каждом матче", - заявил Блавацкий.

Напомним, ранее результат поединка прокомментировал главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

Смотрите также видеообзор матча Львов - Динамо.

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Теги: Богдан Блавацкий, Динамо Киев, ФК Львов, Украина
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