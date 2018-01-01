Тренер Львова: Матч с Динамо можно было заканчивать на 55-й минуте

Блавацкий дал оценку игре команды в поединке с киевским клубом.

Главный тренер ФК Львов Богдан Блавацкий прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура УПЛ против Динамо (0:3).

"Ждали в этом поединке другого результата. Переломным моментом матча стала травма Мартана. Организация игры и дисциплина развалились после его замены. Я уверен, что Мартан проконтролировал бы Буяльского в эпизоде с первым голом. Тем более, что из-за его повреждения компенсировали несколько минут, и мы пропустили с пенальти.

Ну а после третьего гола уже никому не было интересно играть. Можно было заканчивать матч на 55-й минуте. К слову, Буяльский - это какой-то злой рок для нас, он нам забивает в каждом матче", - заявил Блавацкий.

Напомним, ранее результат поединка прокомментировал главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

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