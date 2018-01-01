Львов - Динамо 0:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне одержали уверенную победу в матче чемпионата Украины.

Динамо на выезде без проблем обыграло ФК Львов в рамках второго тура чемпионата Украины.

Счет в матче был открыт на 1-й компенсированной минуте первого тайма. Сергей Сидорчук выдал филигранный пас на Виталия Буяльского, а тот классным ударом переправил мяч в ворота.

Спустя 4 минуты Буяльский довел счет до 2:0, реализовав пенальти. А в начале второй половины встречи Карлос Де Пена установил окончательный результат, пробив по воротам с острого угла.

Смотрите видеообзор этого матча.

Львов — Динамо 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (с пенальти), Де Пена, 52

Львов: Сарнавский — Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк — Мартан (Сабино, 28), Алваро — Пернамбуко, Богунов (Педро, 81), Ренан (Шина, 46) — Бруно

Динамо: Бущан — Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов — Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73) — Караваев, Шепелев, Де Пена — Беседин (Соль, 66)

Предупреждения: Бруно, Сабино, Алваро, Шина — Де Пена, Беседин