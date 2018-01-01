Хацкевич: Все, что хотели увидеть в матче - удалось

Александр Хацкевич прокомментировал матч против ФК Львов.

Динамо на выезде обыграло Львов с разгромным счетом 0:3. Главный тренер Динамо Александр Хацкевич остался доволен игрой своих подопечных и проанализировал поединок.

"В общем, игра была под контролем. Создавали моменты, в первом тайме в самом начале были моменты у Буяльского, дважды у Беседина. Получалась фланговая игра. То, что хотели видеть, особенно в начале игры, удалось. Так же здорово начали второй тайм, взяли мяч под контроль, забили третий гол. Возможно, потом начали заигрываться в очень короткий пас, но импровизация у нас не запрещена. Дали игровое время Цыганкову, Солю, поэтому ротация в составе присутствует. Отдых предоставили Бойко, Гармашу, у Миколенко после игры с Карпатами достаточно серьезный ушиб. Но у нас есть время восстановить ребят, которые получали больше игровой практики.

Все моменты невозможно реализовать. Мы забили трижды сыграли "на ноль", поэтому спаренные матчи во Львове у нас получились успешными. Да, нужно еще плотнее играть в обороне, но нужна и концентрация внимания при завершении атак.

Кто бьет пенальти? Ребята сами решают на поле, кто будет бить пенальти", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.