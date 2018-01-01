Динамо разгромило Львов в первом туре УПЛ

Киевляне отправили в ворота соперника три безответных гола.

Во Львове завершился поединок первого тура УПЛ между ФК Львов и Динамо.

Киевляне разгромили хозяев со счетом 0:3. Дублем в поединке отметился Виталий Буяльский, автором третьего гола стал Де Пена.

За первые 25 минут в ворота Львова прилетели 6 ударов, из которых 2 точных. На что львовянам нечем было ответить.

Хозяева совершили первый удар по воротам “бело-синих“ аж на 35-й минуте встречи, но Бущан не дал открыть счет.

На компенсированной минуте первого тайма Сидорчук пасом забросил на Буяльского, а тот головой отправил мяч в ворота - 0:1. Уже через две минуты Шепелев заработал пенальти, а [[link_local link_article_id=“1053183“]]Буяльский его реализовал[[/link_local]], удвоив преимущество киевлян.

Во втором тайме Де Пена довел счет до разгромного на 52-й минуте.

Львов — Динамо 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (с пенальти), Де Пена, 52

Львов: Сарнавский — Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк — Мартан (Сабино, 28), Алваро — Пернамбуко, Богунов (Педро, 81), Ренан (Шина, 46) — Бруно

Динамо: Бущан — Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов — Сидорчук, Буяльский (Кадири, 73) — Караваев, Шепелев, Де Пена — Беседин (Соль, 66)

Предупреждения: Бруно, Сабино, Алваро, Шина — Де Пена, Беседин.