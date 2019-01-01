Мариуполь - Александрия 2:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
В матче 2-го тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле обыграл Александрию - 2:1.
Все голы были забиты в концовке поединка. Сначала Фомин 78-й минуте успешно исполнил пенальти и вывел Мариуполь вперед, а спустя несколько минут Вакула увеличил преимущество своей команды.
Александрия ответила лишь одним голом в исполнении Ситало.
Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
Мариуполь — Александрия 2:1
Голы: Фомин, 78 (с пенальти), Вакула, 84 — Ситало, 90+5.
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Чех — Чурко (Дава, 85), Мишнев (Топалов, 75), Вакула — Фомин (Кащук, 81).
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Ковалец, Банада — Лучкевич (Ситало, 80), Безбородько, Третьяков (Шастал, 43).
Предупреждения: Вакула — Мирошниченко, Бабогло, Безбородько, Ковалец.
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