Мариуполь - Александрия 2:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Хозяева поля сумели переиграть бронзового призера прошлого сезона УПЛ.

В матче 2-го тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле обыграл Александрию - 2:1.

Все голы были забиты в концовке поединка. Сначала Фомин 78-й минуте успешно исполнил пенальти и вывел Мариуполь вперед, а спустя несколько минут Вакула увеличил преимущество своей команды.

Александрия ответила лишь одним голом в исполнении Ситало.

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Мариуполь — Александрия 2:1

Голы: Фомин, 78 (с пенальти), Вакула, 84 — Ситало, 90+5.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Чех — Чурко (Дава, 85), Мишнев (Топалов, 75), Вакула — Фомин (Кащук, 81).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Ковалец, Банада — Лучкевич (Ситало, 80), Безбородько, Третьяков (Шастал, 43).

Предупреждения: Вакула — Мирошниченко, Бабогло, Безбородько, Ковалец.