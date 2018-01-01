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Мариуполь на своем поле обыграл Александрию

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Все голы были забиты в концовке поединка.
Мариуполь - Александрия 2:1
Мариуполь - Александрия 2:1
upl.ua

В стартовом матче второго тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле переиграл Александрию - 2:1.

Счет в матче на 77-й минуте открыл Руслан Фомин, который реализовал пенальти. Спустя шесть минут Владислав Вакула увеличил преимущество своей команды.

У гостей забитым мячом отметился Артем Ситало.

Мариуполь — Александрия 2:1
Голы: Фомин, 78 (с пенальти), Вакула, 84 — Ситало, 90+5.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Чех — Чурко (Дава, 85), Мишнев (Топалов, 75), Вакула — Фомин (Кащук, 81).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Ковалец, Банада — Лучкевич (Ситало, 80), Безбородько, Третьяков (Шастал, 43).

Предупреждения: Вакула — Мирошниченко, Бабогло, Безбородько, Ковалец.

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Теги: Мариуполь, Александрия, футбол, УПЛ
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