Мариуполь на своем поле обыграл Александрию
Все голы были забиты в концовке поединка.
В стартовом матче второго тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле переиграл Александрию - 2:1.
Счет в матче на 77-й минуте открыл Руслан Фомин, который реализовал пенальти. Спустя шесть минут Владислав Вакула увеличил преимущество своей команды.
У гостей забитым мячом отметился Артем Ситало.
Мариуполь — Александрия 2:1
Голы: Фомин, 78 (с пенальти), Вакула, 84 — Ситало, 90+5.
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Чех — Чурко (Дава, 85), Мишнев (Топалов, 75), Вакула — Фомин (Кащук, 81).
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Ковалец, Банада — Лучкевич (Ситало, 80), Безбородько, Третьяков (Шастал, 43).
Предупреждения: Вакула — Мирошниченко, Бабогло, Безбородько, Ковалец.
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