Форвард Динамо продолжит карьеру в луганской Заре

Назарий Русин в следующем сезоне будет выступать за луганский клуб.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин стал игроком луганской Зари.

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Как сообщает официальный сайт "черно-белых", 20-летний футболист отправился в новый клуб на правах аренды.

Русин - воспитанник Львова, за молодежную команду которой он выступал с 2011-го по 2015-й год.

В минувшем сезоне Русин провел 24 матча за киевское Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.