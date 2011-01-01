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Форвард Динамо продолжит карьеру в луганской Заре

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Назарий Русин в следующем сезоне будет выступать за луганский клуб.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Заря Луганск

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин стал игроком луганской Зари.

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Как сообщает официальный сайт "черно-белых", 20-летний футболист отправился в новый клуб на правах аренды.

Русин - воспитанник Львова, за молодежную команду которой он выступал с 2011-го по 2015-й год.

В минувшем сезоне Русин провел 24 матча за киевское Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.

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Теги: Назарий Русин, Заря, Заря Луганск, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер, аренда
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Источник: zarya-lugansk.com

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