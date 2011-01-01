Форвард Динамо продолжит карьеру в луганской Заре
Назарий Русин в следующем сезоне будет выступать за луганский клуб.
Нападающий киевского Динамо Назарий Русин стал игроком луганской Зари.
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Как сообщает официальный сайт "черно-белых", 20-летний футболист отправился в новый клуб на правах аренды.
Русин - воспитанник Львова, за молодежную команду которой он выступал с 2011-го по 2015-й год.
В минувшем сезоне Русин провел 24 матча за киевское Динамо, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что полузащитник Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.
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