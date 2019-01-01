Нападающий Шахтера отправился в аренду в Турцию - СМИ

Оларенваджу Кайоде следующий сезон проведет в чемпионате Турции.

Нападающий донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде в следующем сезоне будет выступать в Турции.

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По информации Ajansspor, нигерийский футболист на правах аренды будет защищать цвета турецкого Кайсериспора. Соглашение рассчитано на один сезон. Сообщается, что 5-го августа Кайоде прилетит в расположение клуба, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Стоит сказать, что в Кайсериспоре выступает украинец Артем Кравец, с которым Кайоде будет конкурировать за место в основном составе.

В прошлом сезоне Оларенваджу отыграл 10 матчей за Шахтер, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера Александр Кучер стал игроком Карпат.