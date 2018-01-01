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Российский журналист: Это я предложил трансфер Родригеса Динамо

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Алексей Андронов отметил, что работа началась еще в мае.
Жерсон Родригес присоединился к Динамо
Жерсон Родригес присоединился к Динамо
ФК Динамо Киев

Известный российский журналист Алексей Андронов заявил, что он принимал активное участие в переходе полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в киевское Динамо.

“Очень интересный трансфер. Рад был в нем поучаствовать.

Этого игрока предложил я. Еще в мае. Мы с другом вскопали все информационное поле Японии, сделали файл. Потом Хацкевич сам поехал его смотреть. Надеюсь, он нас не подведет!“, - написал Андронов на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, Жерсон Родригес подписал с Динамо пятилетний контракт. Ранее он прокомментировал свой переход.

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Теги: футбол, Алексей Андронов, Жерсон Родргес, Динамо
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