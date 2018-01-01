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Жерсон Родригес перешел в Динамо

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Полузащитник сборной Люксембурга перебрался в Украину.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

Полузащитник японского Джубило Ивата Жерсон Родригес стал игроком Динамо, сообщает пресс-служба киевского клуба. Футболист подписал контракт сроком на пять лет.

Жерсон будет выступать за Динамо под 22-м номером.

По информации CМИ, киевляне выложили за футболиста два миллиона евро.

Жерсон выступал за такие клубы, как Шериф, Телстар, Фолу, Расинг Унион, Унион 05 и Свифт Эсперанж.

В текущем сезоне чемпионата Японии полузащитник провел 12 поединков и забил 4 гола. Также на его счету 2 забитых мяча в 16 матчах за сборную Люксембурга.

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Теги: футбол, Динамо, Жерсон Родригес
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