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Кучер: Приятно вернуться домой, в УПЛ

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Украинец прокомментировал свой трансфер в Карпаты.
Александр Кучер
Александр Кучер
ФК Карпаты

Защитник Александр Кучер перешел Карпаты на правах свободного агента. Футболист поделился своими эмоциями от возвращения в УПЛ спустя два года:

“Ощущения позитивные. Приятно вернуться домой, в чемпионат Украины, в Премьер-лигу. Меня не было здесь два года.

Впечатления от работы с Александром Чижевским хорошие. Здесь вообще хороший коллектив, а тренировки игровые. Мне нравится. Приятно здесь работать“, - сказал Кучер в программе Футбол NEWS на ТК Футбол 1/2.

Напомним, что Александр два последних годы провел в чемпионате Турции, где выступал за Кайсериспор вместе с Артемом Кравцом.

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Теги: футбол, Карпаты, Александр Кучер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.08.2019, 18:11
Оценка:  0
гость
Зачем??!! Ты нах не нужен ни туркам, ни Карпатам, ни футболу вообще, чучело! За то, что ты привозил за выступления в сборной тебя нужно четвертовать. Вместе с хачом и рахицким. Футболёры, блин. Какого опять вылез? Бабло закончилось? Семью кормить нечем?
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