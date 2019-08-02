Кучер: Приятно вернуться домой, в УПЛ

Украинец прокомментировал свой трансфер в Карпаты.

Защитник Александр Кучер перешел Карпаты на правах свободного агента. Футболист поделился своими эмоциями от возвращения в УПЛ спустя два года:

“Ощущения позитивные. Приятно вернуться домой, в чемпионат Украины, в Премьер-лигу. Меня не было здесь два года.

Впечатления от работы с Александром Чижевским хорошие. Здесь вообще хороший коллектив, а тренировки игровые. Мне нравится. Приятно здесь работать“, - сказал Кучер в программе Футбол NEWS на ТК Футбол 1/2.

Напомним, что Александр два последних годы провел в чемпионате Турции, где выступал за Кайсериспор вместе с Артемом Кравцом.