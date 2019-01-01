Красотка пятницы: потрясающая журналистка, в которую влюблен Зинченко
Влада Щеглова, более известная как Влада Седан, - популярная украинская журналистка, которая работает на телеканалах Футбол 1/2.
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В прошлом красотка была девушкой игрока Шахтера Андрея Борячука, однако этим летом стало известно, что теперь Влада встречается с его другом - игроком Манчестер Сити и сборной Украины Александром Зинченко.
Об отношениях пары стало известно после того, как Зинченко в прямом эфире поцеловал журналистку и, в конечном итоге, им пришлось признаться. Свой отпуск влюбленные провели вместе в Америке.
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