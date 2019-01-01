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Красотка пятницы: потрясающая журналистка, в которую влюблен Зинченко

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию изысканную Владу Щеглову.

Влада Щеглова
Влада Щеглова
instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Щеглова, более известная как Влада Седан, - популярная украинская журналистка, которая работает на телеканалах Футбол 1/2.

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В прошлом красотка была девушкой игрока Шахтера Андрея Борячука, однако этим летом стало известно, что теперь Влада встречается с его другом - игроком Манчестер Сити и сборной Украины Александром Зинченко.

Об отношениях пары стало известно после того, как Зинченко в прямом эфире поцеловал журналистку и, в конечном итоге, им пришлось признаться. Свой отпуск влюбленные провели вместе в Америке.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была эффектная украинка, которая покорила сердце защитника Динамо.

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Теги: Красотка пятницы, Влада Щеглова, Украина, Александр Зинченко, футбол, вне игры, девушка, фото
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