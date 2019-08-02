Шахтер представил новую домашнюю форму на сезон-2019/20

Из дизайна экипировки исчезли черные полосы.

Донецкий Шахтер официально презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, в матче второго тура чемпионата Украины против Карпат команда будет играть уже в новом комплекте.

Шахтер представил новую домашнюю форму ФК Шахтер Донецк

Экипировка выполнена в традиционном оранжевом цвете, однако теперь на ней нет черных полос. Техническим спонсором выступает компания Nike.

Шахтер представил новую домашнюю форму ФК Шахтер Донецк

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“Триумф навсегда“ - слоган, который олицетворяет жажду к высоким достижениям и победам, а также память о добытых трофеях. Дизайн футболки вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой 10 лет назад Шахтер завоевал кубок УЕФА.

Новая форма отдает дань уважения этому невероятному достижению, которое навсегда останется в сердце каждого болельщика "горняков“, - гласит заявление клуба.

Шахтер представил новую домашнюю форму ФК Шахтер Донецк

Ранее сообщалось, что экс-защитник Шахтера стал игроком Карпат.