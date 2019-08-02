Экс-защитник Шахтера стал игроком Карпат
Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Александр Кучер стал игроком Карпат.
Как сообщает пресс-служба львовского клуба, 36-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на один сезон. Кучер будет выступать за Карпаты под пятым игровым номером.
Олександр Кучер – гравець «Карпат» ⠀ Львівські «Карпати» уклали контракт із 36-річним захисником Олександром Кучером. Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Олександр КУЧЕР ⠀ • Народився 22 жовтня 1982 року у Києві. ⠀ • Розпочинав займатися футболом у столичній школі «Атлет». На професійному рівні дебютував у друголіговому харківському «Арсеналі». ⠀ • Згодом виступав за донецький «Металург», вірменський «Бананц» та харківський «Металіст». ⠀ • У травні 2006-го року підписав контракт з донецьким «Шахтарем», у складі якого провів 11 сезонів, виграв усі можливі українські трофеї, здобув Кубок УЄФА і брав участь у Лізі чемпіонів. ⠀ • Останньою командою футболіста був турецький «Кайсеріспор», де він провів два сезони. ⠀ • Зіграв понад півсотні матчів за національну збірну України. ⠀ #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride
Александр два последних годы провел в чемпионате Турции, где выступал за Кайсериспор вместе с Артемом Кравцом.
Ранее сообщалось, что матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ.
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