Экс-защитник Шахтера стал игроком Карпат

Львовский клуб объявил о подписании контракта с Александром Кучером.

Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Александр Кучер стал игроком Карпат.

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, 36-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на один сезон. Кучер будет выступать за Карпаты под пятым игровым номером.

Александр два последних годы провел в чемпионате Турции, где выступал за Кайсериспор вместе с Артемом Кравцом.

Ранее сообщалось, что матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ.