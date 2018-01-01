УПЛ приняла решение перенести матч четвертого тура Мариуполь - Динамо
Вашему вниманию расписание поединков четвертого тура украинской Премьер-лиги.
Украинская Премьер-лига официально утвердила даты и время начала матчей 4-го тура чемпионата Украины.
Как сообщает официальный сайт организации, 4-й тур пройдет 17-го и 18-го августа, однако матч между Мариуполем и Динамо был перенесен на конец сентября из-за участия команд в еврокубковых турнирах.
УПЛ, 4-й тур
17 августа, суббота
14:00. Ворскла - Днепр-1
17:00. Десна - Колос
18 августа, воскресенье
17:00. Олимпик - Карпаты
19:30 Заря - Александрия
19:30. Львов - Шахтер
25 сентября
Мариуполь - Динамо
Ранее сообщалось, что матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ.
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