Телеканалы Футбол будут транслировать чемпионаты Испании, Германии и Франции

В Украине покажут еще три национальных первенства.

Телеканалы Футбол 1/2 заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции с сезона-2019/20.

“Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты, и нам, безусловно, приятно сообщить нашим зрителям, что телеканалы Футбол 1/2 в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, Ла Лига на каналах Футбол 1/2 отныне - на следующие четыре сезона“, - заявил директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов.

Отметим, что чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии - 16 августа.

Помимо вышеуказанных чемпионатов, телеканалы Футбол 1/2 продолжат трансляции матчей чемпионатов Украины, Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Нацсовет разрешил вещание телеканала Setanta Sports.