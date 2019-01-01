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Вербич получил травму в стартовом матче чемпионата Украины

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Беньямин Вербич отыграл лишь один тайм, после чего был заменен.
Беньямин Вербич в матче против Карпат
Беньямин Вербич в матче против Карпат
ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич получил повреждение в матче 1-го тура УПЛ против львовских Карпат.

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Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич отправил футболиста отдыхать во время перерыва, выпустив на второй тайм Карлоса де Пену. После поединка Вербич был замечен с перебинтованным коленом.

Отметим, что совсем недавно у Вербича также было повреждение. Это произошло во время тренировочного сбора киевлян.

Напомним, Динамо обыграло Карпаты со счетом 2:0 в 1-м туре чемпионата Украины-2019/20.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол, травма, УПЛ
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