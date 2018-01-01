Матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ

Всего матчи стартового раунда чемпионата Украины посетило 33 тысячи зрителей.

В Украине состоялись матчи первого тура чемпионата страны по футболу, самым посещаемым среди которых стал поединок Карпаты - Динамо во Львове.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, на матч пришло 12 135 человек. Худшим же по посещаемости стал стартовый матч первого тура между Ворсклой и Зарей в Полтаве, который посетило всего лишь 2 647 зрителей.

Отметим, что всего игры первого тура собрали на трибунах 32 890 фанатов (в среднем - 5 482 зрителя за игру).

Матч Количество зрителей Карпаты - Динамо 12 135 Днепр-1 - Олимпик 7 074 Десна - Львов 4 037 Александрия - Шахтер 4 004 Колос - Мариуполь 2 993 Ворскла - Заря 2 647

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком первого тура УПЛ по версии InStat.