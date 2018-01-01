Матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ
Всего матчи стартового раунда чемпионата Украины посетило 33 тысячи зрителей.
В Украине состоялись матчи первого тура чемпионата страны по футболу, самым посещаемым среди которых стал поединок Карпаты - Динамо во Львове.
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Как сообщает официальный сайт УПЛ, на матч пришло 12 135 человек. Худшим же по посещаемости стал стартовый матч первого тура между Ворсклой и Зарей в Полтаве, который посетило всего лишь 2 647 зрителей.
Отметим, что всего игры первого тура собрали на трибунах 32 890 фанатов (в среднем - 5 482 зрителя за игру).
|Матч
|Количество зрителей
|Карпаты - Динамо
|12 135
|Днепр-1 - Олимпик
|7 074
|Десна - Львов
|4 037
|Александрия - Шахтер
|4 004
|Колос - Мариуполь
|2 993
|Ворскла - Заря
|2 647
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком первого тура УПЛ по версии InStat.
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