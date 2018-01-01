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Матч Карпаты - Динамо стал самым посещаемым в 1-м туре УПЛ

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Всего матчи стартового раунда чемпионата Украины посетило 33 тысячи зрителей.
Динамо - Карпаты - самый посещаемый матч 1-го тура УПЛ
Динамо - Карпаты - самый посещаемый матч 1-го тура УПЛ
upl.ua

В Украине состоялись матчи первого тура чемпионата страны по футболу, самым посещаемым среди которых стал поединок Карпаты - Динамо во Львове.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, на матч пришло 12 135 человек. Худшим же по посещаемости стал стартовый матч первого тура между Ворсклой и Зарей в Полтаве, который посетило всего лишь 2 647 зрителей.

Отметим, что всего игры первого тура собрали на трибунах 32 890 фанатов (в среднем - 5 482 зрителя за игру).

МатчКоличество зрителей
Карпаты - Динамо12 135
Днепр-1 - Олимпик7 074
Десна - Львов4 037
Александрия - Шахтер4 004
Колос - Мариуполь2 993
Ворскла - Заря2 647

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком первого тура УПЛ по версии InStat.

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Теги: Динамо Киев, Динамо, Карпаты, Днепр-1, Олимпик, Десна, Львов, Александрия, Шахтер, Шахтер Донецк, Колос, Мариуполь, Ворскла, Заря, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, посещаемость
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