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Тайсон - лучший игрок первого тура УПЛ по версии InStat

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Хавбек Шахтера отличился результативными действиями в матче против Александрии.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

В Украине стартовал новый сезон чемпионата страны, в рамках которого прошли матчи первого тура.

По данным статистического портала InStat, лучшим игроком 1-го круга УПЛ стал полузащитник Шахтера Тайсон. 31-летний бразилец помог "горнякам" одержать победу над Александрией (3:1), забив 1 гол и совершил результативную передачу.

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Тайсон получил 405 баллов по итогам этого поединка. На втором месте оказался еще один игрок Шахтера - защитник Исмаили, у него 372 балла. На третьей строчке расположился полузащитник Динамо Денис Гармаш, которому поставили 318 баллов.

Отметим, что на четвертом и пятом месте также располагаются игроки донецкого клуба - Алан Патрик (314) и Марлос (313).

Ранее сообщалось, что впервые в истории УПЛ тренер получил желтую карточку.

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Теги: Тайсон, Исмаили, Алан Патрик, Марлос, Шахтер, Шахтер Донецк, Денис Гармаш, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, InStat
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