Хавбек Шахтера отличился результативными действиями в матче против Александрии.

В Украине стартовал новый сезон чемпионата страны, в рамках которого прошли матчи первого тура.

По данным статистического портала InStat, лучшим игроком 1-го круга УПЛ стал полузащитник Шахтера Тайсон. 31-летний бразилец помог "горнякам" одержать победу над Александрией (3:1), забив 1 гол и совершил результативную передачу.

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Тайсон получил 405 баллов по итогам этого поединка. На втором месте оказался еще один игрок Шахтера - защитник Исмаили, у него 372 балла. На третьей строчке расположился полузащитник Динамо Денис Гармаш, которому поставили 318 баллов.

Отметим, что на четвертом и пятом месте также располагаются игроки донецкого клуба - Алан Патрик (314) и Марлос (313).

Ранее сообщалось, что впервые в истории УПЛ тренер получил желтую карточку.