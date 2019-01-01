Хацкевич - о Цыганкове: Его функциональное состояние пока не оптимально
Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал нынешнее состояние полузащитника команды Виктора Цыганкова, который принял участие в матче 1-го тура УПЛ против Карпат.
“Виктора стоит поздравить с возвращением на поле. Он пропустил достаточно много времени. Конечно, его функциональное состояние пока не оптимально, но через промежуток игрового времени он будет набирать кондиции“, - приводит слова Хацкевича пресс-служба Динамо.
Напомним, в стартовом матче чемпионата Украины-2019/20 киевляне уверенно обыграли Карпаты со счетом 2:0. Наставник Динамо проанализировал игру своих подопечных.
Кроме того, наставник проанализировал первый матч команды в новом сезоне УПЛ - 2019/20, который завершился в пользу киевлян - 0:2.
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“Поздравляю всех с началом чемпионата, а нашу команду с победой и тремя очками. Начало хорошее. Да, мы владели преимуществом в первом тайме и имели два хороших момента - у Гармаша после ошибки голкипера и Беседина после стандартного положения, когда он не замкнул мяч в пустые ворота.
Возможно, сам гол был нелогичным - прострел, рикошет... Но мы реализовали стандартное положение. В первые 15 минут второго тайма мы должны были уже закрывать эту игру. Подумали, что будет легко, но мы играли всего три дня назад игру за Суперкубок, где отдали немало эмоций.
В целом игра мне понравилось, потому что мяч практически не задерживался в центре поля - были атаки как на наши ворота, так и на ворота соперников. К тому же, в матчах первых туров главное - результат“, - отметил Хацкевич.
Напомним, за несколько дней до этого Динамо выиграло первый трофей в сезоне, обыграв Шахтер в матче за Суперкубок. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.
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