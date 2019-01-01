Хацкевич - о Цыганкове: Его функциональное состояние пока не оптимально

Наставник Динамо подвел итоги матча первого тура чемпионата Украины.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал нынешнее состояние полузащитника команды Виктора Цыганкова, который принял участие в матче 1-го тура УПЛ против Карпат.

“Виктора стоит поздравить с возвращением на поле. Он пропустил достаточно много времени. Конечно, его функциональное состояние пока не оптимально, но через промежуток игрового времени он будет набирать кондиции“, - приводит слова Хацкевича пресс-служба Динамо.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Украины-2019/20 киевляне уверенно обыграли Карпаты со счетом 2:0. Наставник Динамо проанализировал игру своих подопечных.

Кроме того, наставник проанализировал первый матч команды в новом сезоне УПЛ - 2019/20, который завершился в пользу киевлян - 0:2.

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“Поздравляю всех с началом чемпионата, а нашу команду с победой и тремя очками. Начало хорошее. Да, мы владели преимуществом в первом тайме и имели два хороших момента - у Гармаша после ошибки голкипера и Беседина после стандартного положения, когда он не замкнул мяч в пустые ворота.

Возможно, сам гол был нелогичным - прострел, рикошет... Но мы реализовали стандартное положение. В первые 15 минут второго тайма мы должны были уже закрывать эту игру. Подумали, что будет легко, но мы играли всего три дня назад игру за Суперкубок, где отдали немало эмоций.

В целом игра мне понравилось, потому что мяч практически не задерживался в центре поля - были атаки как на наши ворота, так и на ворота соперников. К тому же, в матчах первых туров главное - результат“, - отметил Хацкевич.

Напомним, за несколько дней до этого Динамо выиграло первый трофей в сезоне, обыграв Шахтер в матче за Суперкубок. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.