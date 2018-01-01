Динамо начало сезон с победы над Карпатами

Подопечные Александра Хацкевича обыграли "львов" в первом туре УПЛ.

Киевское Динамо в первом туре чемпионата Украины по футболу на выезде обыграло львовские Карпаты.

На 42-й минуте встречи Алексей Ковтун замкнул передачу в свои ворота, а через три минуты атака киевлян привела к пенальти в ворота “львов“. Артем Беседин уверенно реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Карпаты — Динамо 0:2

Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин, 45+1 (с пенальти).

Карпаты: Пидкивка — Вербный, Вакуленко, Ковтун, Мартинс — Якимец, Кльоц, Войковиц (Козак, 72), Ди Франко (Ременюк, 84), Гуцуляк — Карпенко (Лейоус, 46).

Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера (Цыганков, 69) — Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 80), Гармаш — Вербич (Де Пена, 46), Караваев — Беседин.

Предупреждения: Карпенко, Вербный — Кадар, Беседин, Кендзера, Миколенко.

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