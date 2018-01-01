УПЛ: Днепр-1 одержал дебютную победу в истории, Александрия уступила Шахтеру

Вашему вниманию результаты первого тура Премьер-лиги.

Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик, одержав дебютную победу в чемпионате Украины. Голы Сергея Булецы и Владислава Супряги в начале первого тайма решили исход встречи.

Днепр-1 – Олимпик 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9.

Днепр-1: Клищук – Романюк (Сафронов, 90+1), Лопыренок, Логинов, Шаповал – Батагов, Когут – Чичиков, Назаренко (Загальский, 78), Булеца (Коркишко, 73) – Супряга.

Олимпик: Пеньков – Вантух, Аду, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46) – Завийский (Г. Пасич, 82), Цымбалюк (Драман, 58) – Ксенз, Политыло, Фабиньо – Матар.

Предупреждения: Батагов – Гришко, Абубакар.

Шахтеру удалось вырвать победу над Александрией в рамках первого тура чемпионата Украины. Несмотря на то, что “горняки“ уступали после первого тайма, точные удары Тайсона и Дентиньо спасли команду от поражения.

Александрия — Шахтер 1:3

Голы: Третьяков, 42 — Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Ковалец (Запорожан, 72), Банада (Шастал, 82) — Лучкевич (Задерака, 65), Ситало, Третьяков.

Шахтер: Пятов — Болбат (Матвиенко, 90), Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко - Марлос, Патрик, Соломон (Дентиньо, 84), Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 75).

Предупреждения: Запорожан — Степаненко, Алан Патрик.

На 7-ой минуте Марлос не реализовал пенальти (вратарь).