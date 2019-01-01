Булеца - автор первого гола Днепра-1 в УПЛ

Полузащитник забил дебютный гол команды в ворота Олимпика.

Полузащитник Сергей Булеца забил первый гол Днепра-1 в украинской Премьер-лиге.

Украинец отметился в начале первого тайма матча с Олимпиком, отправив мяч в ворота после передачи Владислава Супряги.

Для самого футболиста этот гол также стал первым рамках чемпионата Украины.

По состоянию на 70 минуту поединка Днепр-1 выигрывает у Олимпика со счетом 2:0.

Напомним, Сергей Булеца является игроком киевского Динамо. В сезоне-2019/20 он выступать за Днепр-1 на правах аренды.