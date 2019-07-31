Карпаты официально отказались транслировать матчи на телеканалах Футбол 1/2

Львовский клуб заключил соглашение с медиахолдингом 1+1.

Карпаты передали правала на трансляцию матчей каналам 2+2 и Униан ФК Карпаты

В Украине продолжается скандальная история с единым телепулом.

Читай также: Денисов: Мы не собираемся конфликтовать с клубами, которые против единого телепула

Напомним, четыре клуба - Динамо, Днепр-1, Заря и Десна отказались передавать медиа-права единому транслятору, однако УПЛ по решению большинства заключил соглашение с телеканалами Футбол 1/2 на показ матчей чемпионата Украины в течение трех сезонов.

Однако теперь от трансляции своих матчей на этих каналах отказались Карпаты. Львовский клуб официально объявил, что заключил договор с телеканалами 2+2 и Униан, которые входят в медиахолдинг 1+1.

Ранее сообщалось, что УПЛ не будет наказывать клубы, которые отказались от единого телепула.