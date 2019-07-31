Карпаты официально отказались транслировать матчи на телеканалах Футбол 1/2
В Украине продолжается скандальная история с единым телепулом.
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Напомним, четыре клуба - Динамо, Днепр-1, Заря и Десна отказались передавать медиа-права единому транслятору, однако УПЛ по решению большинства заключил соглашение с телеканалами Футбол 1/2 на показ матчей чемпионата Украины в течение трех сезонов.
Однако теперь от трансляции своих матчей на этих каналах отказались Карпаты. Львовский клуб официально объявил, что заключил договор с телеканалами 2+2 и Униан, которые входят в медиахолдинг 1+1.
2+2 – офіційний транслятор ФК «Карпати» ⠀ Усі домашні поєдинки львівських «Карпат» у сезоні 2019/20 показуватимуть на телеканалах 2+2 та УНІАН. Детальніше про співпрацю розповів виконавчий директор «зелено-білих» Ростислав Ящишин. ⠀ «Наш клуб неодноразово висловлював позицію щодо єдиного телевізійного пулу та щодо комерційної пропозиції від каналів-трансляторів. Ми все ж виступали за єдність, тому на зборах Ліги віддали свій голос «за» створення телепулу, однак, на виході отримали суму удвічі меншу, аніж було озвучено раніше. Причина дуже проста – чотири клуби не вступили до пулу, тож канал-транслятор зменшив свою пропозицію на 50%. Відповідно, ті клуби, які залишилися у пулі, замість можливості поповнити свій бюджет, отримали недоїдки. Оскільки фінансової вигоди від контракту з УПЛ не спостерігалося, наш клуб був змушений пристати на альтернативну пропозицію, при тому цікавішу, з комерційної точки зору. Ми побачили, що керівництво 2+2 максимально зацікавлене до співпраці з «Карпатами», готове до діалогу та компромісу». ⠀ «У той же час, ми звернулися до УПЛ із листом, де не лише пояснили свою позицію, але й запропонували вихід із незручного становища. Зокрема, ми запропонували пану Грімму залишити телевізійні права клубам ще на один сезон, а цей рік витратити на максимально глибоке занурення в нюанси українського футболу та більш конструктивне спілкування із клубами, що дасть можливість викристалізувати таку пропозицію щодо телепулу, яка б влаштувала усі сторони, тобто усі клуби». ⠀ «Ми вважаємо, що інший шлях неодмінно погіршить і без того хитку ситуацію в нашому футболі, де окрім чвар та взаємних звинувачень, на жаль, знаходиться дуже мало місця для конструктивного спілкування та взаєморозуміння. Сподіваюся, що пан Грімм скористається цією порадою і зможе зробити те, для чого він, власне, і запрошений – допомогти клубам заробляти гроші» - підсумував виконавчий директор ФК «Карпати». ⠀ #fckl #новини_карпат
Ранее сообщалось, что УПЛ не будет наказывать клубы, которые отказались от единого телепула.
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