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Впервые в истории УПЛ тренер получил желтую карточку

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Историческим достижением отметился наставник дебютанта чемпионата.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

В матче первого тура чемпионата Украины дебютант турнира ковалевский Колос сумел обыграть Мариуполь.

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В конце этого поединка главный тренер Колоса Руслан Костышин получил желтую карточку. Это стало первым предупреждением для наставника в истории турнира, ранее менеджеров только удаляли на трибуны.

Ранее сообщалось, что хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.

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Теги: Руслан Костышин, Колос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, желтая карточка, тренер
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