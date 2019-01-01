Впервые в истории УПЛ тренер получил желтую карточку

Историческим достижением отметился наставник дебютанта чемпионата.

В матче первого тура чемпионата Украины дебютант турнира ковалевский Колос сумел обыграть Мариуполь.

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В конце этого поединка главный тренер Колоса Руслан Костышин получил желтую карточку. Это стало первым предупреждением для наставника в истории турнира, ранее менеджеров только удаляли на трибуны.

Ранее сообщалось, что хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.